Al Druso concerto del batterista degli AC/CD

Venerdì 14 febbraio al Druso sarà protagonista “Tle Chris Slade Timeline”. Il batterista degli AC/CD sarà in concerto nel locale bergamasco (unica data italiana).

L’attuale batterista degli AC/DC e vera leggenda del rock, con la sua band sul palco del Druso di Bergamo per ripercorrere le tappe della sua straordinaria carriera che vanta collaborazioni con Jimmy Page, David Gilmour, Gary Moore, Michael Shenker, Uriah Heep, Asia e molti altri…

SPECIAL GUEST:

Violet Blend è una band Alternative Rock di Firenze, la band ha vinto diversi premi, tra cui Best Revelation Band of Summer 2019 || F.I.P.I. – Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale, Et Music Prize a Sanremo Rock 2019, Classic Rock Italia Contest 2017, hanno all’attivo due tour europei e più di duecento date, tra cui i concerti in apertura a Radiohead (UK), Garbage (USA), Rezophonic (Mario Riso), Vinnie Moore (ALcie Cooper, UFO), Antimatter (UK) e Finley.

INFO UTILI:

Venerdì 14 Febbraio 2020 – Druso

Via Antonio Locatelli 17

Ranica Bergamo

☞ Apertura Porte: ore 21.00

☞ Inizio concerti ore 22:30

☞ Ampio parcheggio gratuito

☞ Non è richiesta alcuna tessera

☞ Servizio guardaroba

☞ Aftershow DjSet fino alle 4:00

☞ Ingresso 15€

☞ Prevendita disponibile qui>https://bit.ly/2sbyCH0

La prevendita mailticket è rapida, sicura e costa pochissimo. Inoltre non è richiesto alcun ritiro o spedizione del biglietto. Semplicemente si stampa o si salva sullo smartphone il codice di conferma che si riceve via mail.