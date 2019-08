Al Druso concerto dei Larkin Poe

Mercoledì 28 novembre alle 21.30 al Druso di Ranica si terrà un concerto dei Larkin Poe, per la prima volta in Italia con un’esibizione tutta loro.

Larkin Poe sono una band statunitense capitanata dalle giovanissime sorelle Rebecca e Megan Lovell. Il loro sound è caratterizzato da forti armonie southern e da pesanti riff di chitarra slide. Sono spesso presentate come “le sorelline degli Allman Brothers”. La loro fama, molto consolidata negli Usa, sta crescendo anche in Europa: la band infatti si è esibita già due volte al Glastonbury Festival e nel 2014 è stata votata come “Best Discovery of Glastonbury”.

L’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album “Venom & Faith”, in uscita il 9 novembre 2018.

Si esibiranno: Rebecca Lovell, lead vocals, electric guitar, acoustic guitar, mandolin e piano; Megan Lovell, harmony vocals, lapsteel e dobro; Tarka Layman, electric bass e Kevin McGowan, drums.

Ingresso a 14 euro + ddp; ingresso alla cassa a 18 euro. Biglietti su www.mailticket.it