Al Creberg tributo ai Pink Floyd per la giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne”, lunedì 25 novembre alle 21 al PalaCreberg si terrà un concerto degli Shine on project – Tributo ai Pink Floyd.

L’iniziativa è organizzata dalla PronLoco Bergamo e in collaborazione con l’Assessorato alle Pari opportunità di Comune di Bergamo e Provincia di Bergamo.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria. Le offerte raccolte saranno interamente devolute a “Aiuto Donna-Uscire dalla violenza”.

Info biglietti:

comunicazione@prolocobergamo.it – 335.5734876