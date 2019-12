Al Creberg show della “The Pozzolis family”

“The Pozzolis family”, la famiglia più irriverente del web, arriva al Creberg. Domenica 15 dicembre alle 16 sarà in scena al teatro Creberg con lo spettacolo “A-live: perchè sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!”.

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli della “The Pozzolis family” tornano insieme sul palco con la nuova edizione del loro dissacrante spettacolo: entrate nel magico tendone della The Pozzolis Family, per vivere l’esperienza familiare più liberatoria e straordinaria di sempre: Perché il circo? Beh, scusate, ma cosa c’è di più circense di un genitore? Equilibristi! Che riescono a sopravvivere tra maternità e lavoro. Fantasisti! Quando si tratta di inventarsi una cena alle otto di sera e non si è fatta la spesa. Contorsionisti! Nel letto, cercando posizioni plausibili per “riposare” mentre quei piccoli angioletti ti sfracellano la schiena con le ginocchia. Clown! Per far divertire i bambini e ridere di noi stessi, ma soprattutto… Domatori! Perché ogni tanto, metterli in gabbia sarebb… ah, non si può? Uno show, prodotto da Vivo Concerti e Show ReelFactory, ricco di stand-up, canzoni, numeri di varietà e riti spirituali, che permetterà al pubblico di farsi trascinare da Alice e Gianmarco nel “mondo Pozzolis” ed essere parte attiva della performance. Un’esperienza catartica e soprattutto confortante, perché chi ha figli si sentirà compreso, mentre chi non li ha potrà esclamare: “meno male!”.

THE POZZOLIS FAMILY

The Pozzolis Family è la famiglia comica del web idolo dei genitori, una vera e propria terapia di gruppo dedicata alle famiglie. Composta dai genitori, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, e dai loro due figli Giosuè e Olivia, raccontano la loro vita quotidiana e trattano tematiche correlate al mondo della genitorialità con un tono assolutamente veritiero, ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”. Nato nel 2016, il progetto The Pozzolis Family, di cui Alice e Gianmarco sono autori, attori e registi, raccoglie un successo sul web inarrestabile: nel 2018 sono primi nella Top10 delle Mamme Blogger Italiane su Instagram secondo Blogmeter, mentre nel 2019 sono la prima Family Influencer secondo Buzzoole. Anche offline sono sempre più affermati: dopo il loro primo romanzo best seller “Un figlio e ho detto tutto” (Mondadori, 2017), il 9 aprile 2019 tornano in libreria con il nuovo libro “L’amore si moltiplica” (Mondadori). Nell’aprile del 2019, Alice e Gianmarco debuttano a teatro con il primo spettacolo comico “A-live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!” in tre date speciali a Milano, Bologna e Roma che registrano il sold-out.

Per avere ulteriori informazioni per i biglietti: www.crebergteatrobergamo.it – tel. 035343434 – email biglietteria@crebergteatrobergamo.it – www.ticketone.it

Foto copertina di Virginia Bettoja