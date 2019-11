Al Creberg in scena “Pinocchio Reloaded – Burattino senza fili”

Sabato 16 novembre alle 21 al teatro Creberg, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “Pinocchio Reloaded – Burattino senza fili”.

Il capolavoro di Collodi, tradotto in tutte le lingue del mondo, rivive sul palcoscenico cittadino in un family show ambientato nel 2020.

Un musical rivoluzionario carico di ribellione evasione adolescenziale con la forza dirompente del primo amore, che farà volare i personaggi di questo spettacolo tra acrobazie vocali e coreografiche che sono una metafora dei sentimenti di ognuno di noi.

L’esibizione, prodotta da produzione Show Bees, vede protagonista l,’attore Jordan Carletti.

Il regista, Maurizio Colombi afferma: “Abbiamo creato uno spettacolo originale capace di appassionare adulti, ragazzi e bambini, partendo da un concept teatrale particolare: una fusione tra il fascino del teatro di prosa, la complessità artistica dell’opera musicale e il mondo variegato della discoteca. Un musical ricco di ritmo e caos significato, riflessione e filosofia. Pinocchio Reloaded è uno spettacolo trasversale, dove ognuno può trovare una chiave di lettura personale con una particolare attenzione alla Generazione Z. Uno Steampunk, una storia reale che evoca immagini fuori dalla realtà, ambientato in un modo fantasy. Le marionette e i fili sono metafora delle esperienze personali che rivelano gli aspetti più intimi dell’animo umano. Esiste solo una condizione in cui abbandoniamo i nostri fili: il momento in cui ci innamoriamo e siamo disposti a rinunciare a noi stessi. Così nascono nuovi fili, lunghi e invisibili, che ci fanno volare con il cuore”.