Al Creberg concerto di Roby Facchinetti

Giovedì 12 dicembre alle 21 al teatro Creberg di Bergamo si terrà un concerto di Roby Facchinetti dal titolo “Inseguendo la mia musica”.

Grande ritorno per Roby Facchinetti che, reduce dal successo del tour conclusosi a gennaio in Canada insieme a Riccardo Fogli, torna sul palco, protagonista di un tour da solista nelle principali città italiane.

Durante la tournée “Inseguendo la mia musica” sarà accompagnato dalla sua storica band, e ripercorrerà insieme al suo pubblico i successi che hanno conquistato intere generazioni.

Come dice spesso Roby: “La musica non mi basta veramente mai”

Informazioni e biglietti: http://www.crebergteatrobergamo.it – tel. 035343434 – biglietteria@crebergteatrobergamo.it

Foto copertina di Cristian Dossena