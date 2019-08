Al circolo Minardi le persone diventano libri da scoprire

Al circolo culturale Minardi per un pomeriggio le persone diventano libri. L’occasione è rappresentata dall’iniziativa “Io libro”, in programma sabato 11 maggio dalle 15 alle 17.30 nella sede di via Borgo Santa Caterina, 62 a Bergamo.

Una biblioteca in cui invece dei libri ci sono delle persone disposte a raccontare un breve estratto della propria storia di vita, a chiunque sia curioso di scoprire ciò che è introvabile su Google o Wikipedia.

L’obiettivo è creare un’occasione di socializzazione in cui si chiacchiera faccia a faccia, ci si guarda negli occhi e si ascoltano dei racconti di vita personale introvabili online, ognuno con le proprie peculiarità ma tutti accomunati dal fatto che i narratori sono abitanti del territorio. Un modo per mostrare che si può rimanere sorpresi anche da ciò che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, se solo abbiamo un po’ di curiosità di scoprirlo.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Per avere ulteriori informazioni inviare un’e-mail a circolo.culturale.minardi@gmail.com