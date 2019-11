Al Beach Village Scanzorosciate debutta il “Festival della Valtellina”. L’appuntamento è da giovedì 7 a domenica 10 novembre per quattro giorni all’insegna della bontà e della convivialità.

Per tutta la durata della kermesse sia a pranzo sia a cena si potranno gustare i piatti tipici di questa terra ricca di sapori. In un ampio stand, al coperto e riscaldato, verranno cucinati e serviti golosi sciatt, preparati a mano e proposti con svariati abbinamenti, gli immancabili pizzoccheri, filanti e sfiziosi, ottima polenta valtellinese con condimenti per tutti i gusti, pane con salamella della Valtellina e patatine fritte come contorno. Il tutto si potrà accompagnare con buon vino rosso della Valtellina e vin brulé preparato al momento.

Accanto allo stand sarà allestito uno spazio dedicato alla vendita di prodotti tipici come i salumi della tradizione, la rinomata bresaola, formaggi, vini, sciatt e pizzoccheri che si potranno acquistare e cucinare a casa.

Il responsabile del centro, Mario Quintieri, evidenzia: “L’idea di dar vita al festival è scaturita dalla positiva collaborazione con Daniele Archetti, che nei mesi scorsi ha organizzato lo stand di BBQ al nostro estivo. Nel ventaglio delle loro offerte c’è questo allestimento chiamato Sciatt, specializzato in prodotti valtellinesi. L’evento si propone come un’occasione per fare una bella mangiata e stare in compagnia valorizzando la dimensione aggregativa che vogliamo abbinare all’anima sportiva che caratterizza il nostro impianto. Naturalmente, come sempre, i campi da gioco saranno disponibili per chi volesse disputare qualche partita prima, durante o dopo aver mangiato, e chi vorrà potrà assistere ai match”.

I tavoli e i posti a sedere saranno abbondanti, ma si consiglia la prenotazione telefonando al numero 3756079951.

Lo svolgimento del festival è garantito con tutti i comfort anche in caso di maltempo.

L’ingresso è gratuito e la struttura è dotata di un ampio parcheggio.

Il Beach Village è a Scanzorosciate in piazza Unità d’Italia. Per rimanere aggiornati sulle sue attività accedere alla relativa pagina Facebook e al profilo Instagram.

Per saperne di più visualizzare l’evento Facebook “Festival della Valtellina – Prodotti tipici e vin brulé 7-10 Nov”.