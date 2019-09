Agostino Cornali e Marco Pelliccioli presentano “Poesia Contemporanea” alla Libreria Palomar

Venerdì 20 settembre alle 20.45 alla libreria Palomar, in via Angelo Maj 10 a Bergamo (035.271323 – libreria.palomar@tiscali.it) Agostino Cornali e Marco Pelliccioli

presentano “Poesia Contemporanea”, Quattordicesimo quaderno italiano edito per Marcos Y Marcos Edizioni.

Sette giovani autori di poesia italiana contemporanea ciascuno presente con una raccolta autonoma.

Sette libri di poesia racchiusi in un unico volume a illustrare le nuove scuole o tendenze della giovane poesia italiana.

A cura di Franco Buffoni. Saranno presenti i poeti Pietro Cardelli e Andrea Donaera.