“Aggiungi un Borgo a tavola” ad Almenno San Bartolomeo

Consueto appuntamento riservato ai Borghi dei paesi a Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Quest’anno appuntamento nel bellissimo Borgo Cascinetto d’Agro vicino a San Tomé e collegato dal sentiero dell’Agro di Almenno al Museo del Falegname Tino Sana.

Consigliamo una visita al Museo del Falegname che sarà aperto in occasione della Giornata Europea del Patrimonio 2019 e prevede un ingresso speciale a 2 Euro, per poi proseguire a piedi dallo splendido sentiero dell’Agro e raggiungere il Cascinetto d’Agro dove ci sarà un’atmosfera di festa, alle ore 16 suoneranno i bravissimi PiGreco ed avrete la possibilità di pranzare o cenare all’Antica Trattoria Giubi’ che propone oltre alla carta due menu promozionali:

•Tagliere di salumi locali oppure tagliere di formaggi delle nostre valli accompagnati da polenta con farina di mais antichi macinata a pietra con bicchiere di vino/acqua a Euro 10

•Panino con salumi (salame, pancetta, etc.) con bicchiere di vino acqua Euro 5.

Si potrà visitare l’Azienda Agricola il Cascinetto e naturalmente il Tempio di San Tomé.

Durante la giornata esposizione di prodotti agricoli e artigianali.

Indirizzo:

•Museo del Falegname via Papa Giovanni XXIII, 59 Almenno San Bartolomeo (Bg)

•Borgo del Cascinetto, via Cascinetto d’Agro, Almenno San Bartolomeo (Bg)

Info veloci:

•Museo del Falegname aperto dalle 9.30 alle 18.00 in continuato.

•Servizio cucina a pranzo e cena presso Antica Osteria Giubi’ via Cascinetto dalle 10.30 disponibili panini tutto il giorno fino sera, dalle 11.30 disponibile il menu’ fisso fino a sera

•Prodotti tipici, artigiani, musica

•Ore 16: concerto PiGreco al Cascinetto

• Tempio di San Tomé aperto dalle ore 10 alle ore 20

• Distanza da Museo del Falegname a San Tomé meno di 2 km, sentiero pedonale, ok per passeggini, 20 minuti a piedi camminando tranquillamente

Link Evento: https://it-it.facebook.com/events/691468041324613/

Pagina FB: https://www.facebook.com/pg/ProLocoAlmennoSanBartolomeo/events/?ref=page_internal