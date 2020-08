After 2, Ema, The new mutants e… al cinema in settimana

Arriva al cinema “After 2”. Il film, sequel basato sul secondo capitolo dei romanzi best seller di Anna Todd, approda nelle sale il 2 settembre.

Altre novità sul grande schermo sono “Ema” e “The new mutants”.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “”Dogtooth”, “Una sirena a Parigi”, “Fellini degli spiriti”, “Gretel e Hansel”, “Onward – Oltre la magia”, “Volevo nascondermi” e “Tenet”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 31 AGOSTO

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Tenet” (ore 21);

“Non conosci Papicha” (ore 21:15);

“Fellini degli spiriti” (ore 21:15).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);

“Dogtooth” (ore 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Onward – Oltre la magia” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21:15).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 17);

TEATRO TENDA in via Italia, 58 a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Dogtooth” (ore 22:20);

“Una sirena a Parigi” (ore 18);

“Fellini degli spiriti” (ore 19:45);

“Gretel e Hansel” (ore 17 e 22:30);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:30, 18:30, 19, 20 e 21);

“Volevo nascondermi” (ore 21:30);

“Tenet” (ore 16:45, 17:15, 18:15, 19:30, 20:15, 20:45, 21:45 e 22:15);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Onward – Oltre la magia” (ore 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Tenet” (ore 20);

“Onward – Oltre la magia” (ore 20);

“Una sirena a Parigi” (ore 22).

MARTEDI’ 1° SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21:15);

“Tenet” (ore 21);

“Fellini degli spiriti” (ore 21:15).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” (ore 21);

“Dogtooth” (ore 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Onward – Oltre la magia” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Dopo il matrimonio” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 17);

TEATRO TENDA in via Italia, 58 a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Dogtooth” (ore 22:20);

“Fellini degli spiriti” (ore 19:45);

“Una sirena a Parigi” (ore 18);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“Gretel e Hansel” (ore 17 e 22:30);

“Tenet” (ore 16:45, 17:15, 18:15, 19:30, 20:15, 20:45, 21:45 e 22:15);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:30, 18:30, 19, 20 e 21);

“Volevo nascondermi” (ore 21:30).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Tenet” (ore 20);

“Onward – Oltre la magia” (ore 20);

“Una sirena a Parigi” (ore 22).

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21:15);

“Tenet” (ore 21);

“Ema” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Apocalypse Now – Final Cut” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“The new mutants” (ore 20 e 22:30);

“After 2” (ore 17, 19:15 e 22);

“Tenet” (ore 16:45 e 20:15);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“After 2” (ore 20 e 22);

“Tenet” (ore 20).

– “Volevo nascondermi” (120min – Biografico – Italia). Il racconto della vita di Antonio Ligabue, pittore naif e immaginifico che dipingeva tigri, gorilla, leoni e giaguari vivendo negli sconfinati pioppeti delle golene del Po. Una vita di durezze che è allo stesso tempo una fiaba: la storia di Toni, un bambino solo ed emarginato che, grazie all’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati, trovò nella pittura una forma di riscatto per esprimersi e farsi amare dal mondo.

– “Dopo il matrimonio” (110min – Drammatico – Usa). Theresa è una donna che può contare su una brillante carriera lavorativa, un amorevole marito e una figlia che sta per sposarsi. Ma l’invito al matrimonio di Isabelle, arrivata a New York per cercare fondi per il suo orfanotrofio in India, farà emergere alcuni segreti che cambieranno per sempre le loro vite.

– “Apocalypse now – Final cut” (153min – Drammatico – Usa). A Saigon, durante la guerra in Vietnam il capitano dei corpi speciali Benjamin Willard riceve dai superiori l’ordine di trovare ed eliminare il colonnello Walter Kurtz che – uscito con i suoi soldati dai ranghi dell’esercito americano – sta combattendo una guerra personale ai confini fra il Vietnam e la Cambogia. Scortato da alcuni uomini, Willard risale un fiume a caccia del colonnello. Dopo varie peripezie il capitano individua Kurtz all’interno di una sorta di reggia-tempio protetta dalla vegetazione e da numerosi indigeni armati. Willard non sa che fare, ma è lo stesso Kurtz che lo induce ad eseguire la condanna. Liberamente ispirato al romanzo di Conrad “Cuore di tenebra”.

– “Tenet” (150min – Fantascienza – Gran Bretagna e Usa). Armato di una sola parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il mondo crepuscolare dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo ma Inversione del flusso del tempo.

– “Dogtooth” (94min – Drammatico – Grecia). Nella periferia di una città vive una famiglia con tre figli che non hanno mai oltrepassato i confini del giardino di casa, in pieno isolamento, seguiti solo dai loro genitori e in totale assenza di contatti con il mondo esterno. La sola persona autorizzata a penetrare in questo luogo segregato è Cristina, una dipendente del padre, che assolve al compito di soddisfare i primi urgenti bisogni sessuali del figlio e che stringe molta amicizia con la figlia maggiore. Un giorno Cristina porta con sé un regalo per le: una fascia per capelli con alcuni brillantini. E si aspetta in cambio qualcosa.

– “Onward – Oltre la magia” (103min – Animazione – Usa). Ian e Barkley, due fratelli elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

– “Fellini degli spiriti” (100min – Documentario – Italia). Profondamente innamorato della vita, Fellini ha attraversato la sua esistenza cercandone sempre il senso. Anselma Dell’Olio indaga in profondità la sua passione per quello che lui definiva, in breve, il mistero, l’esoterico, il “mondo non visto” in una ricerca incessante di altre possibilità, altre dimensioni, altri viaggi e di tutto quello che può far volare lo spirito e la mente. Questi aspetti, presenti in tutta la sua cinematografia, sono stati suo oggetto d’indagine inizialmente #con il grande psicoanalista junghiano Ernst Bernhard, che non solo gli ha svelato i segreti dell’Inconscio, ma gli ha anche mostrato una nuova visione del mondo attraverso la lettura dei Tarocchi e la consultazione degli IChing. Ma sarà l’incontro con il professor Gustavo Rol, conosciuto per Giulietta degli spiriti, che, attraverso i suoi esperimenti, gli proverà che esistono davvero altre dimensioni e che non c’è #un termine al viaggio degli esseri umani.

– “Ema” (102min – Drammatico – Cile). Ema fa i conti con le conseguenze di un’adozione non andata per il verso giusto che sfascia la sua famiglia e la sua vita.

– “Non conosci Papicha” (106min – Commedia – Francia). Algeria, anni Novanta. Nedjma, una studentessa di diciotto anni appassionata di fashion design, rifiuta che i tragici eventi della Guerra civile le impediscano di vivere una vita normale e di uscire la sera con l’amica Wassila. Mentre la società diventa sempre più conservatrice, Nedjma si oppone ai divieti imposti dai radicali e decide di lottare per la sua libertà e indipendenza organizzando una sfilata di moda.

– “After 2” (105min – Drammatico – Usa). Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e, al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

– “Una sirena a Parigi” (102min – Sentimentale – Francia). Cantante dal cuore spezzato. Gaspard ha giurato di non innamorarsi mai più. Lula, una bella sirena, non ha invece che il canto per difendersi dagli uomini. A causa di una piena del fiume Senna, Lula arriva fin davanti al Flowerburger, il cabaret in cui si esibisce Gaspard. Per entrambi, sarà l’inizio di un turbinio di emozioni inaspettate.

– “Gretel e Hansel” (100min – Horror – Usa). Molto tempo fa, in una lontana terra dalle atmosfere fiabesche, una giovane conduce il fratello minore nei meandri di un bosco buio e spaventoso. Alla disperata ricerca di cibo e lavoro, si imbatteranno in qualcosa di terrificante da affrontare.

– “The new mutants” (99min – Fantascienza – Usa). Cinque giovani mutanti scoprono le loro abilità mentre si trovano rinchiusi in una struttura segreta contro la loro volontà. Cercheranno allora di sfuggire ai loro peccati del passato e di salvarsi.

