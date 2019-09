Da giovedì 5 a domenica 8 settembre a Clusone si terrà la 36esima Adunata sezionale degli Alpini di Bergamo. Contestualmente avranno luogo il 26esimo incontro intergruppo Ana della Zona 17 Alta Valle Seriana Est (Castione Della Presolana, Clusone, Fino del Monte, Rovetta, Onore, Songavazzo, Cerete Alto, Cerete Basso San Lorenzo), il premio dell’Altopiano “Leonardo Caprioli” e il 95esimo di fondazione del gruppo Alpini “Città di Clusone”.

Ecco il programma.

Giovedì 5 settembre

– alle 21 al teatro Tomasini rassegna di cori per il centenario dell’Ana. Parteciperanno il coro Ana di Sovere, Ana di Val di Scalve e coro Idica di Clusone.

Venerdì 6 settembre

– dalle 19 servizio cucina;

– alle 20.45 al teatro Tomasini andrà in scena lo spettacolo teatrale “Sora l’alpino che sciolse i ghiacci”, con il coro Ana Ardesio e la compagnia teatrale Comici e Cosmetici di Villa d’Ogna.

Sabato 7 settembre

– alle 15.30 ritrovo all’oratorio di Clusone, alzabandiera e deposizione della corona al monumento dei Caduti;

– alle 16 partenza della sfiata e arrivo al monumento ai Caduti, deposizione della Corona;

– alle 17 seconda tappa della sfilata alla Casa di riposo Sant’Andrea;

– alle 18 messa alla basilica di Santa Maria Assunta;

– alle 19 apertura ristoro per la cena all’oratorio di Clusone;

– alle 21 concerto della Fanfara Alpina di Rogno all’oratorio ed esibizione carosello (in caso di maltempo al teatro Tomasini).

Domenica 8 settembre

– alle 8.30 ammassamento all’oratorio San Giovanni Bosco di Clusone;

– alle 9.30 all’oratorio San Giovanni Bosco di Clusone consegna del premio dell’Altopiano “Leonardo Caprioli” e discorsi delle autorità;

– alle 10 inizio della sfilata dall’oratorio San Giovanni Bosco per le vie della città;

– alle 12 al campo sportivo comunale in via don Bepo Vavassori passaggio della stecca e saluto al vessillo sezionale;

– alle 12.30 pranzo al campo sportivo comunale in via don Bepo Vavassori;

– alle 17 ammainabandiera al monumento ai Caduti.