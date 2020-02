Ad Ardesio torna la fiera delle capre e dell’asinello

Capre, becchi e asinelli saranno ancora una volta protagonisti della 21esima edizione della Fiera delle Capre e della 19esima Fiera dell’Asinello che si svolgeranno nel centro storico di Ardesio in ValSeriana (provincia di Bergamo) domenica 9 febbraio.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Ardesio in collaborazione con l’amministrazione comunale, raccoglie ogni anno un numero crescente di allevatori di professione e hobbisti, uomini e donne richiamando migliaia di visitatori.

La Fiera delle Capre di Ardesio, punto di riferimento per l’intera Valle Seriana e molto partecipata anche dagli allevatori della Valle Camonica, è un’importante vetrina per il settore caprino. Ogni anno oltre 3.000 visitatori tra appassionati, addetti al settore, famiglie e bambini giungono ad Ardesio da tutta la Regione per l’evento, che è non solo un’occasione di confronto e incontro tra addetti al settore ma anche un’opportunità per riscoprire il centro storico di Ardesio e partecipare ai numerosi eventi che contraddistinguono la manifestazione.

La rassegna, organizzata nei minimi dettagli dal gruppo della Pro Loco e dai numerosi volontari è fortemente legata al territorio, alle sue radici e tradizioni e si conferma ogni anno in crescita non solo nei numeri ma anche nella qualità dei capi in mostra e degli eventi proposti.

La fiera prende il via il mattino, gli allevatori con capre e asinelli raggiungono Ardesio all’alba, in tempo per le iscrizioni che prendono il via alle 7, seguite alle 8 dalle preselezioni di categoria. Dalle 9.45 ha inizio il concorso caprino con le premiazioni, effettuate al termine di ogni valutazione di categoria. Alle 10 la degustazione di salumi Cà del Botto e formaggi di capra presso “Al Bigoni” (piazza Moretto).

Da mezzogiorno è possibile pranzare in alcuni ristoranti e bar di Ardesio con menù a prezzo convenzionato. Novità 2020 la “baby patente agricola” con percorso per piccoli trattoristi (10.30-16 in asilo) e poi la presenza della fattoria didattica esotica dell’azienda agricola Rocco di Crema che sarà presente in oratorio con cammelli, lama, pony e pappagalli parlanti, con battesimo della sella su pony e cammelli. E poi giri in carrozza per le vie del centro. Tra le novità, Andrea Messa dell’Associazione Grani dell’Asta del Serio, in collaborazione con il “Festival del Pastoralismo” presenterà il progetto P.A.N. “Il ritorno della pecora da latte” con esposizione e mungitura delle pecore e dimostrazione di caseificazione.

I visitatori potranno passeggiare nelle vie e piazze del centro storico tra le numerosissime bancarelle: stand di prodotti tipici bergamaschi e lombardi, attrezzature agricole, artigianato e abbigliamento del settore. Ricco il programma di eventi proposti: alle 15.30 il concerto di Massimo Giuntini, maestro della cornamusa ed ex componente dei Modena City Ramblers, alle 11 e alle 14 si esibiranno invece gli “Amis de L’Osteria” e poi i giri in carrozza, le dimostrazioni degli artigiani in un’area dedicata e l’intrattenimento che ogni anno rende unica la Fiera di Ardesio.

Sabato 8 febbraio doppio convegno nel Cineteatro dell’Oratorio: alle 10.00 la proiezione del documentario “La natura ci sorprende” un viaggio multimediale sulla natura delle nostre valli, a cura del fotografo naturalista Baldovino Midali; la sera, alle 20.30 la XIV edizione del convegno “Vivere in montagna: protagonisti!”, una serata dedicata alla montagna e alla valorizzazione del territorio con proiezione del documentario “Orobie: il mio piccolo Mondo” di Baldovino Midali, l’intervento del direttore della Latteria Sociale di Branzi Francesco Maroni che parlerà delle potenzialità della “Bergamo Cheese Valley” e intermezzi musicali di Luciano Ravasio. Ospiti della serata Giacomo Tiraboschi, ideatore e direttore di Melaverde e Vincenzo Venuto, biologo e conduttore di Melaverde, con proiezione di un filmato su Ardesio realizzato alcuni anni fa da Melaverde. Presentatore e coordinatore della serata sarà il direttore di Orobie Paolo Confalonieri.