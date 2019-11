Sabato 16 novembre alle 16.30 alla biblioteca comunale di Ardesio si terrà un pomeriggio in compagnia di storie di nani e di giganti tra fiabe antiche e favole moderne per meravigliarsi delle con personaggi giganteschi e minuti, storie scritte da autori amati dai piccoli come Gianni Bissaca, Tomi Ungerer, Emilo Urberuaga. Coloratissime tavole in basso rilievo accompagnano la narrazione e sono occasione di gioco per “smotare e rimontare “le storie a piacimento.