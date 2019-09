Ad Arcene al via la nuova edizione di “Teatro a merenda”

Anche quest’anno Arcene apre il sipario della ventottesima edizione di TEATRO A MERENDA rassegna di spettacoli per le famiglie coordianata dal Sistema bibliotecario Nord-Ovest e la rete di dodici amministrazioni comunali con la direzione artistica di Teatro del Vento e Pandemoniumteatro.

Domenica 22 settembre alle ore 16,30 in piazza Civiltà Contadina ci sarà lo spettacolo “Il Gran Baule del Teatro” evento che s’innesca nel programma “Autunno d’Argento” due mesi ad Arcene dedicati alla cultura delle generazioni ed alla tradizione.

Questa novità di stagione di Teatro del Vento con le sue fiabe della cultura popolare e la musica suonata dal vivo da uno splendido organetto a manovella d’altri tempi riunisce e diverte grandi e piccoli.

Prendete un narratore di lungo corso, aggiungete un baule veramente grande, mettetelo sopra ad un palco veramente piccolo ed avrete gli ingredienti giusti per assaporare tre bellissime fiabe della tradizione popolare Dal nostro Granbaule del Teatro usciranno: una Marionetta Terribile, l’Albero Secco, una Gallina Fatata, l’Orco, l’Omone, il Cavaliere Savastano, Giovannin Senzapaura, Don Liborio cuoco imbroglione, Mamma Rosa Timpulara, l’Ovodoro ed il Bastone Fatato…

Fiabe, giocattoli teatrali e personaggi bizzarri per creare, in continuo dialogo con il pubblico, uno spettacolo divertente che propone, a grandi e piccoli spettatori, di riflettere sul coraggio, la paura, le disgrazie e naturalmente sulle fortune, che si incontrano nella splendida avventura della vita.

In scena Lando Francini autore ed interprete dello spettacolo ed Andrea Bonfanti che crea paesaggi sonori con artigianali strumenti melodico percussivi e suona uno splendido organetto a manovella.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà nell’adiacente auditorium comunale. Come di consueto alla fine dello spettacolo attende una merenda per tutti i bambini.

INGRESSO GRATUITO