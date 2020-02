Ad Antegnate esposizione internazionale felina

Sabato 15 e domenica 16 febbraio alla sala polivalente del centro culturale di Antegnate si terrà l’Expo internazionale felina, esposizione dedicata a tutte le razze di questa specie.

L’orario di apertura per il pubblico è dalle 10 alle 19 per due giorni ricchi di eventi. Nel pomeriggio il programma prevede la formulazione dei giudizi tradizionali che verranno espressi da giudici internazionali, e la premiazione dei best of best tra gli adulti, neutri, persiani ed esotici, mentre domenica verranno premiati i migliori cuccioli e Bengal.

Per tutta la durata della manifestazione saranno allestiti stands di prodotti per animali e di vario genere.

L’iniziativa è organizzata dal Club felino Brescia Bergamo Lecco ed è autorizzata dall’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

Il biglietto di ingresso è di 7 euro (intero), ridotto a 4 euro per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni e over 70; gratuito per i bimbi fino ai 5 anni.

Il centro culturale di Antegnate è in via Gaetano Donizetti, 23/C. Per avere ulteriori informazioni accedere all’evento Facebook oppure consultare il sito www.clubfelinolombardia.it

Foto di Silvia Pampallona