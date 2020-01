Ad Ambivere in scena “Tre storie di Luna”

Ancora un appuntamento di Teatro a Merenda nella pausa invernale prima del rientro a scuola .

Ad Ambivere uno spettacolo per continuare a sognare: Tre storie di Luna.

Tre storie per ridere insieme e pensare col cuore.

Una luna per raccontare, una bambina buona, una fontana magica, trentatré ladroni in cravatta, e quel paese che ritrovò la sua acqua. Una magica luna che farà innamorare Giulietta, la verde ranocchia, e Romeo, il rospo giallo, portando finalmente pace tra rane e rospi dello stagno. Storie dal sapore fiabesco, in cui troverete la giusta dose di comicità per sdrammatizzare le prove che i protagonisti dovranno affrontare. Tre storie dove la Luna ascolta i personaggi che chiedono di realizzare i loro desideri,

Lo spettacolo vede in scena Chiara Magri che lo interpreta da oltre 200 rappresentazioni in teatri sale e giardini del territorio lombardo e nazionale.

Tre Storie di Luna é sicuramente un modo bello, un augurio per tutti di incominciare l’anno nuovo con allegria leggerezza e sopratutto voglia di realizzare i papi sogni grandi e piccoli che siano, una dose di buon umore e di felicità per i piccoli spettatori.

Come sempre alla fine dello spettacolo é prevista una dolce merenda, mentre la biblioteca sarà aperta per una scorpacciata di libri per grandi e piccoli.

rassegna Teatro a Merenda

Per tutti a partire dai 3 anni

ingresso intero 5 € ragazzi 4 €

INFO

www.teatrodelvento.it

Teatro del Vento 348 3117058

info@teatrodelvento.it

biblioteca di Ambivere 035 908214