Ad Almè in scena “Fantaghirò”

Sabato 1° febbraio alle 20.45 al teatro San Fermo di Almè andrà in scena lo spettacolo “Fantaghirò”, con la Gilda delle Arti.

Altra produzione della compagnia, modellata sulla omonima fiaba tradizionale che Italo Calvino riporta nella sua raccolta di “Fiabe Italiane”. Avvalendosi dei linguaggi della musica, della poesia e della prosa, gli attori narrano con vivacità la storia di una principessa fuori dal comune che, per salvare suo padre e il suo regno dalla guerra, si traveste da ragazzo e si reca in casa del suo nemico per trattare la pace.

👉 Per intrattenere e divertire bambini di tutte le età

👉 Ingresso gratuito