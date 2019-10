Ad Albino torna la sagra delle boröle

Domenica 6 ottobre a Casale di Albino si terrà la 31esima edizione della sagra delle boröle. Si tratta della tradizionale castagnata, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. In vetrina la castagna, simbolo della Valle del Lujo e, che viene presentata nella sua veste autunnale, come caldarrosta, per la gioia di quanti apprezzano la gustosa “regina del bosco”.

In due grandi padelle bucherellate, della capienza di 15 kg ognuna, vengono “fatte saltare” fino a 5 quintali di castagne, e ogni “soffiata” (lancio delle castagne in padella) è una festa per tutti.

A corredo, vengono allestite mostre tematiche sulla castagna, mentre il Museo Etnografico Valle del Lujo espone, per l’occasione, attrezzi contadini utilizzati per la raccolta e la selezione delle castagne.

L’iniziativa è promossa dal gruppo culturale e di volontariato “Amici di Casale”.