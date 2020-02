Ad Albino in scena “Papavero”

Domenica 9 febbraio alle 16.30 all’ Auditorium Benvenuto e Mario Cuminetti di Albino andrà in scena lo spettacolo “Papavero… la tata che non poteva più volare”, a cura di Teatro Prova.

Evelina Papavero è una tata speciale, la amano tutti. Sa anche volare! Un giorno però la sua magia svanisce e non si sa perchè. Per fortuna Giulia e Michele, i protagonisti della nostra storia, scopriranno insieme agli spettatori come aiutare Tata Papavero. Un’occasione per riflettere sul valore della genitorialità come scelta di cura e responsabilità, per mostrare come i suoi semi stiano all’interno di tante altre relazioni tra adulti e bambini.

Spettacolo per bambini dai 5 anni.

Il biglietto è di 5 euro.