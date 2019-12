Acli, percorso di geopolitica sull’Africa

Dopo i cinque appuntamenti dell’edizione autunnale di Molte fedi sotto lo stesso cielo, le Acli provinciali di Bergamo continuano a porre la propria attenzione verso il continente africano. A partire dal prossimo 13 gennaio propongono il Percorso di geopolitica “La complessità dell’Africa” aperto a tutti coloro che sono interessati a scoprire, conoscere e comprendere meglio quanto sta accadendo nel continente nero.

“Le Acli promuovono da sempre la pedagogia popolare: condividere, ragionare, riflettere sulle grandi questioni aiuta a costruire cittadinanza – afferma Mario Ghidoni, delegato Pace e mondialità delle Acli provinciali di Bergamo – In questi ultimi anni abbiamo promosso pertanto dei percorsi di geopolitica su tutti i continenti. Quest’anno ci concentriamo sull’Africa, continente che vogliamo conoscere ed incontrare, cercando anche di rompere la visione eurocentrica”.

Il programma:

Lunedì 13 gennaio, 18.30-22.00

Colonialismo e decolonizzazione: il processo storico

con Michele Brunelli dell’Università di Bergamo

Lunedì 20 gennaio, 18.30-22.00

Il diritto all’educazione: realtà e prospettive

con Stefania Gandolfi della Fondazione Chizzolini

Lunedì 27 gennaio, 18.30-22.00

La questione economica tra sfruttamento e sviluppo

con Gabriele Smussi di Missione Oggi

Lunedì 3 febbraio, 18.30-22.00

Gli aspetti religiosi e spirituali

con Tomé Makhweliha, dehoniano, già vescovo in Mozambico

Lunedì 10 febbraio, 18.30-22.00

Il processo democratico e la partecipazione civile

con Camillo Casola dell’ISPI

Lunedì 17 febbraio, 18.30-22.00

La questione demografica: il processo migratorio

con Dalila Raccagni dell’Università Cattolica di Milano

Lunedì 24 febbraio, 18.30-22.00

Confronto finale tra i partecipanti con Savino Pezzotta.

Tutti gli incontri si terranno alla sede delle Acli, in via San Bernardino 59. Al termine di ogni appuntamento ci sarà anche un buffet di cibi africani, a cura dell’associazione “Cibo di ogni colore”. Il costo del percorso è di 60€ (40€ per gli under30) ed è comprensivo della tessera Acli 2020.

Occorre iscriversi online sul sito www.aclibergamo.it.