Acli Giovani, al via un viaggio nella Memoria civile

Anche quest’anno le Acli provinciali di Bergamo dedicano un percorso formativo ai giovani under 35 sul tema della memoria civile.

La terza edizione è intitolata Certe luci non puoi spegnerle e tratta la Resistenza, di ieri e di oggi, al fine di conoscere e approfondire alcune delle vicende che hanno attraversato questi anni la storia del nostro Paese e per ripensare il presente. L’obiettivo del percorso è anche quello di trasmettere ai giovani, attraverso la complessità di una storia non ancora rielaborata, la consapevolezza di come la conoscenza possa essere lo strumento per confrontarsi con la realtà.

Quattro gli appuntamenti per i giovani tra i 18 e i 35 anni che intendono recuperare una dimensione politica di impegno e di cittadinanza. S’inizia il 16 novembre con la Resistenza bergamasca, un incontro alla Malga Lunga, in collaborazione con ANPI Provinciale Bergamo. Il 26 gennaio, ad Alba, si andrà sulle orme degli scrittori Beppe Fenoglio e sui passi di Cesare Pavese. Il 22 marzo spazio alla Resistenza scoutista clandestina in Val Codera, per ricordare l’operazione “O.S.C.A.R.” e la vicenda delle Aquile Randagie.

Il percorso si conclude con un breve viaggio di due giorni, il 25 e 26 aprile, a Marzabotto, nei luoghi dell’eccidio di Monte Sole. Nell’occasione verrà anche ricordata la figura di Giuseppe Dossetti e l’incubo del campo di concentramento di Fossoli.

“Questo percorso è una nostra specificità che rivolgiamo esclusivamente al mondo dei giovani: nel corso delle due edizioni precedenti sono stati coinvolti complessivamente più di 100 giovani – spiega Emilio Zubiani, responsabile delle politiche giovanili delle Acli provinciali di Bergamo – e anche quest’anno ci aspettiamo un’importante adesione per continuare a vivere insieme esperienze di senso e di crescita personale e di gruppo”.

Il costo per la singola giornata è di 40 euro, mentre per l’intero percorso di 150 euro. Per iscrizioni http://www.aclibergamo.it/percorsi/memoria-civile/