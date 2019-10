A Zanica mostra per i settant’anni del Circolo Lavoratori

Da sabato 5 a giovedì 31 ottobre al Circolo Lavoratori di Zanica sarà allestita una mostra fotografica che ripercorre gli oltre settant’anni della sua storia, intitolata “70 anni e oltre…”.

L’inaugurazione si terrà sabato 5 ottobre alle 11, seguirà rinfresco.

L’esposizione, promossa in collaborazione con l’Associazione Culturale Con…Tatto d’Arte, presenta oltre 150 immagini che, dalla fondazione nel 1948, ripercorrono le fasi fondamentali di questa peculiare realtà sociale e politica zanichese, con particolare riferimento al lavoro di ristrutturazione edilizia dello stabile che, dal 1975 al 1977 ha visto il lavoro volontario di circa 20 soci che per oltre 2 anni hanno prestato la loro opera gratuitamente per tutti i fine settimana.

Per avere maggiori informazioni:

tel 3478184389 – email: info@contattodarte.it