A Vedeseta proiezione di “Ombra e il poeta”

Venerdì 3 gennaio alle 20.45 alla sala proiezioni di Vedeseta si terrà la proiezione di “Ombra e il poeta”, un thriller psicologico completamente cantato basato su storia e musiche originali che tratta i seguenti temi: il mito di Icaro in chiave Rock – la violenza familiare e di genere – la malattia mentale – l’autenticità delle scelte di vita ovvero la realizzazione dei propri autentici obiettivi e sogni prima che si trasformino in incubi e divorino la persona.

Il film è stato girato al 90% nella Bergamasca (Val Taleggio, location principale del film – rocca di Pizzino) e Bergamo città.

“Ombra e il poeta” ha vinto: Premio Cultura in Verde per la modalità di produzione del film – Migliore Colonna Sonora e Miglior Trailer al Flicks Film Festival di Londra – Annual Edition e 2° classificati: Migliore Canzone e Miglior VFX – Miglior Film B, Miglior Regista, Miglior Sound Design, Miglior Canzone, Miglior Trailer, Miglior Attore, Migliore Attrice, Miglior Colonna Sonora, Miglior Produttore, Miglior VFX al Flick Film Festival di Londra – Montly Edition. Ostia International Film Festival (Italia) – Selezione Ufficiale. Nisville Movie Summit (Serbia). Il regista Gianni Caminiti sarà presente in sala per presentare il film e rispondere alle domande del pubblico.