A Valverde festa patronale per l’Assunta

Dal 21 agosto al 1° settembre a Bergamo si terrà la festa patronale a Valverde per Santa Maria Assunta. L’iniziativa si terrà al campo sportivo dell’oratorio in via Maironi da Ponte, 19 dove tutte le sere dalle 19.30 sarà attivo servizio bar e ristoro.

Si potrà gustare cucina tradizionale con specialità giornaliere (stinco, polenta taragna, capriolo, cinghiale, cervo, lumache con funghi, rane fritte, baccalà alla vicentina, foiolo, trippa, zuppa di pesce ecc).

Non mancheranno la tombola e la ruota della fortuna.

Domenica 25 agosto e domenica 1° settembre: dalle 9.30 si disputerà il torneo di bocce “Lui e Lei” e dalle 12.30 ci sarà il pranzo aperto a tutti.

Il 24-25 agosto e il 30-31 agosto gonfiabili per i più piccini;

Domenica 1° settembre alle 17 messa e processione.