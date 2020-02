A Treviolo in scena “Il malato immaginario”

Sabato 22 febbraio alle 20.45 al teatro di Albegno a Treviolo andrà in scena lo spettacolo “Il malato immaginario”, con la Gilda delle Arti.

Argante sta combattendo un’epica battaglia contro la malattia (anzi: le malattie) che, da anni, lo attanagliano. Nonostante non sia ancora chiaro se il problema siano i polmoni o il fegato, si circonda di farmaci, ricette e medici, e ne segue meticolosamente tutte le prescrizioni. Giusto per non correre rischi, oltre a consultare l’eminente dottor Purgone, progetta il matrimonio tra la figlia e il giovane Diafoirus, promettente laureando in medicina.

Accanto al protagonista, in scena c’è: chi fa il tifo per la sua guarigione, come la primogenita Angelica; chi è convinto che di patologie vere e proprie non ce ne siano, come la servetta Tonina; chi fa la spia, come il piccolo Luigino; chi cerca di far rinsavire Argante, come Alda; e chi, invece, incrocia le dita perché a vincere il “duello” sia la malattia, lasciando finalmente libera la casa da un insopportabile malato immaginario e concedendo ai parenti una cospicua eredità…

IL PROGETTO

GdAcademy è un progetto che la compagnia La Gilda delle Arti avvia nel 2019 con l’obiettivo di dare una forma più definita al ramo giovanile del programma Keep Calm and Play Shakespeare, inaugurato nel 2015 con il duplice scopo di far gustare al pubblico le opere del poeta W. Shakespeare e di consentire a giovani talenti di cimentarsi nell’interpretazione di testi classici. Dopo le numerose opere shakespeariane “Molto rumore per nulla”, “Le Allegre Comari di Windsor”, “Otello” e “Romeo e Giulietta”, quest’anno è stato scelto un celeberrimo testo di Molière. La messa in scena, la recitazione e l’adattamento del testo sono affidati a giovani rigorosamente under 25, ai quali la compagnia fornisce spazi, materiale di scena, supporto organizzativo e direzione artistica.

Cast: Andrea Valietti, Giovanni Aresi, Daniele Tirloni, Giorgia Santocono, Martina Algeri, Michele Curnis, Michela Cerri, Alice Anceschi, Stefano Tirloni

Regia: Marzia Corti, Giovanni Fiorinelli

Adattamento del testo: Luca Oberti