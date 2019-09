A Treviglio street food e mercato europeo dell’artigianato

Il buon cibo di strada incontra l’artigianato di qualità dando vita a uno speciale week-end. Questo è il format che contraddistingue “Street Food Market”, appuntamento firmato Confesercenti in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre a Treviglio.

Gli orari di apertura saranno: venerdì 20 e sabato 21 dalle 10 alle 24; domenica 22 dalle 10 alle 22.

La kermesse, giunta alla quinta edizione, si avvicina ai “Mercatanti”: la partecipazione non è riservata solo alle cucine ma è un vero e proprio mercato europeo con quasi 40 banchi posizionati nel centro storico trevigliese. L’iniziativa è organizzata da Confesercenti Bergamo in collaborazione con: Comune di Treviglio, Distretto del Commercio, Associazione Commercianti Artigiani e Professionisti trevigliesi, associazione Noter de Berghem ed Enercom. Con il contributo di Regione Lombardia e inLombardia.

Lungo via Matteotti, via Verga, via XXV Aprile e in piazza Garibaldi sarà possibile gustare le specialità provenienti dai quattro angoli del Vecchio Continente, preparate al momento e servite fumanti: paella spagnola, wurstel tedeschi, crepes olandesi, formaggi dei Pirenei, prodotti tipici regionali italiani da gustare “in strada” innaffiati da birra artigianale, vini doc e altre bevande tipiche, o da portare a casa.

Ci sarà spazio per i prodotti tipici lombardi e bergamaschi, in una sfida enogastronomica tutta da gustare. Il Mercato rappresenterà anche un’occasione di shopping originale: oltre ai prodotti gastronomici sarà possibile scegliere tra un vasto assortimento di oggetti fatti a mano.

“Nelle precedenti edizioni lo Street Food Market ha fatto il tutto esaurito” – afferma Giulio Zambelli, presidente di Promozioni Confesercenti. E aggiunge: “In soli tre giorni le vie del centro storico sono state invase da più di 20mila visitatori curiosi di assaggiare cibi provenienti da tutta Europa. Questo dimostra che si tratta di un’iniziativa sempre molto apprezzata anche grazie alla proficua sinergia che si instaura con il Comune, il Distretto e i commercianti di Treviglio. Anche quest’anno offriremo un grande evento all’insegna del buon cibo!”.

Gabriele Anghinoni, presidente dell’Associazione Commercianti Trevigliesi, Professionisti e Artigiani, afferma: “Ormai lo Street Food è diventato un appuntamento fisso nel programma delle iniziative trevigliesi. Anche quest’anno il centro storico diventerà per tre giorni il paradiso per gli amanti del cibo on the road. Per chi viene da fuori sarà anche l’occasione per visitare la nostra città. E, perché no, cogliere l’occasione per far tappa al Museo Storico Verticale che, con le sue visite guidate alle ore 16 – 17 e 18, permette ai visitatori di approfondire la storia di Treviglio”.

Commenta l’assessore al Commercio, Beppe Pezzoni: “A Treviglio settembre si apre con giochi e libri per chiudere con il cibo. Sono ormai diventati tradizionali gli appuntamenti con TinG e TreviglioLibri ad inizio mese e lo Street Food Market che, quest’anno, occuperà il centro tra il 20 ed il 22 settembre. L’attesa è alta ma la consolidata collaborazione con Confesercenti ed Associazione “Noter de Bèrghem” fanno prospettare la replica degli ottimi risultati che hanno caratterizzato le scorse edizioni; non c’è più l’effetto-novità ma di sicuro rimane l’effetto-qualità e su questo puntiamo per rafforzare, insieme all’attività del Distretto Urbano del Commercio di Treviglio e dell’Associazione Commercianti, la capacità promozionale ed attrattiva della Città. L’iniziativa si inserisce all’interno del vasto programma di eventi che caratterizzeranno l’autunno trevigliese: l’opuscolo riepilogativo, che dà modo di ringraziare anche i numerosi sponsor che stanno sostenendo questi eventi, è disponibile anche online, sulla pagina principale del sito del Comune di Treviglio”.

Il sindaco di Treviglio, Juri Imeri, sottolinea: “Credo sia evidente come in questi ultimi anni il gioco di squadra abbia permesso di promuovere un ricco calendario di eventi in città, tra i quali lo Street Food Market che raccoglie sempre grande successo. Treviglio è sempre più attrattiva e mi piace sottolineare la sempre più concreta capacità di collaborare nella organizzazione e nella promozione d’iniziative che ormai si consolidano e crescono contribuendo a rendere la città più viva e frequentata, con benefici per tutti. Ricordo poi, perché è sempre bene farlo, che tutti i giorni dalle 18 e per tutti i giorni festivi i parcheggi a Treviglio sono gratuiti: motivo in più per non mancare allo Steeet Food Market e visitare anche il nostro centro storico”.

Per gli amanti dello street food, Confesercenti proporrà un altro appuntamento all’insegna del gusto. Dal 27 al 29 settembre le cucine viaggianti arriveranno a Calolziocorte e saranno aperte venerdì 27 e sabato 28 dalle 10 alle 24; domenica 29 dalle 10 alle 22. La location, bellissima e suggestiva, è accanto al monastero del Lavello sulla riva destra del fiume Adda si potrà mangiare in riva al lago. Al momento hanno confermato la propria partecipazione 15 cucine (qui le iscrizioni sono ancora aperte quindi potrebbero arrivare nuove adesioni) e proporranno cucina greca, paella e sangria spagnola, brezen austriaci, biscotti bretoni, patatine olandesi, carne argentina, crepes olandesi, dolci siciliani, cucina e birra bavarese, cucina ligure, carne alla griglia, gnocco fritto emiliano, sciatt e pizzoccheri della Valtellina, caldarroste e frutta secca, ventagli, caramelle.