A Treviglio spettacolo per i cinquant’anni dello sbarco sulla luna

A cinquant’anni esatti di distanza da quel 20 luglio 1969, quando la missione spaziale della NASA chiamata Apollo 11 portò il Comandante Neil Armstrong a mettere il primo piede sul satellite, sabato 20 luglio la Città di Treviglio celebrerà l’anniversario di questo evento con diversi appuntamenti di carattere artistico e culturale. In particolare, alle 21.30 è prevista: “Luna! Dalla Luna al sistema solare” una performance teatrale itinerante organizzata dalla storica compagnia trevigliese TAE Teatro con il coinvolgimento degli allievi dei laboratori di teatro e di altri amanti del mondo dell’arte, riuniti per emozionare il pubblico con una speciale esibizione a cui tutti sono invitati a partecipare attivamente.

Percorrendo i vicoli della città di Treviglio, si snoderà un percorso emozionale composto da suggestioni letterarie, musica e parole ispirato ai moltissimi nomi che, nel corso della storia, hanno lasciato traccia del fascino e mistero della Luna, riflessioni che meritano di essere riscoperte e divulgate in occasione di questo speciale anniversario.

Dall’Orlando Furioso di Ariosto al La Notte Stellata di Vincent Van Gogh: questi alcuni dei protagonisti dell’immaginario viaggio spaziale con partenza da Piazza Setti. Seguiranno alcune tappe con letture emozionanti fino a giungere a un gran finale a sorpresa davanti al Museo scientifico in Piazza Cameroni.

La partecipazione è libera e consigliata soprattutto a giovani e famiglie.

Questo speciale evento è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Treviglio, Museo ExporAzione, TreviglioMusei e vede la collaborazione dell’Associazione Culturale Libra.