A Trescore in scena “1984” di George Orwell

Sabato 5 ottobre alle 20.45 al cinema teatro Nuovo di Trescore Balneario andrà in scena lo spettacolo “1984”, di George Orwell, con voci narranti di Fabrizio Pagella (Torino) ed

Edoardo Ribatto (Genova); tastiere, suoni e campionamenti: Luca Olivieri.

Questo capolavoro di George Orwell è uno di quei romanzi che andrebbe continuamente riletto, perché dentro ogni pagina troviamo un motivo per fermarci, alzare lo sguardo e vedere il mondo che viviamo con occhi nuovi. Ed è sorprendente vedere come nel 1949, anno nel quale il romanzo venne pubblicato, Orwell riuscisse a pensare al Grande Fratello, ai Due Minuti di Odio da rivolgere ai nemici, al Partito dell’Amore, alla Neolingua…

E la lettura serrata di Pagella & C. (ricordiamoli vincitori del premio “Miriam Fumagalli”, miglior lettura Fiato ai libri 2018) saprà rendere magistralmente le atmosfere del libro.

L’esibizione rientra nel programma dell’edizione del festival di teatro lettura “Fiato ai libri”.