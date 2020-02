A Trescore concerto del The Hub Jazz Quartet

Sabato 22 febbraio alle 21 si svolgerà il concerto del The Hub Jazz Quartet al Cinema Teatro Nuovo di Trescore, che tingerà la serata con un Jazz dalle moderne sfumature Funky e Fusion.

Il concerto è promosso ed organizzato da Armonico 0, progetto di promozione musicale avente come obiettivi l’aggregazione e l’espressione artistica giovanile, in collaborazione con l’Oratorio di Trescore Balneario, il Cinema Teatro Nuovo e il Comune di Trescore Balneario.

Durante il concerto emergeranno alcuni degli stili più rappresentativi del linguaggio jazz di importanti artisti come Gershwin, Sonny Rollins e Oliver Nelson. Attenzione particolare verrà data anche al genere progressive attraverso brani di artisti come i Gentle Giant e i Caravan. Il tutto non solo per omaggiarne l’attualità e la freschezza di certa musica, ma anche per intraprendere un percorso di ricerca ed elaborazione musicale personale. Spiega il batterista Mattia Quarti: “protagonista del concerto sarà la poliritmia, capace di creare un’illusione sonora, un insieme di paradosi percettivi che generino un ascolto basato sull’imprevedibilità degli eventi musicali. Imprevedibilità che ben rappresenta le sfaccettature della vita odierna.”

L’attualità della loro musica non sta solo nella fredda rappresentazione del mondo d’oggi, ma sceglie di contaminarsi con esso attraverso un’adesione agli stili prog e fusion contemporanei.

I componenti del quartetto hanno intrapreso una carriera accademica nei Conservatori della Lombardia e contemporaneamente sono molto attivi in progetti didattici e concertistici a livello regionale e nazionale. Il chitarrista Davide Capoferri insieme al bassista Simone Pagani e al sassofonista Nicholas Lecchi sono stati allievi della scuola di musica CDpM di Bergamo. Davide Capoferri, giovane brillante chitarrista, è parallelamente impegnato nel gruppo “Kaleido Trip”. Simone Pagani milita come bassista nei “Revolver” e negli acclamati “Pinguini Tattici Nucleari” freschi di terzo posto a Sanremo e di successo presso il grande pubblico. Nicholas Lecchi è un precoce talento del sassofono jazz italiano ed è parallelamente impegnato nei “Double Deal 5et”. Il sopracitato poliedrico batterista Mattia Quarti è il fondatore degli stessi “the Hub jazz quartet”e collabora stabilmente in molti progetti musicali come i “the Dopplers” e i “Sushi Cornucopia” e con molte associazioni musicali di Bergamo.

Segnaliamo che durante l’evento, il liutaio Cortesi esporrà chitarre e violini di fine manifattura che sarà possibile “assaggiare”. Al termine dell’evento un buffet sarà occasione di conoscere i musicisti in un’atmosfera di convivialità.

Foto copertina di Sergio Piana