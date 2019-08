A Torre de’Roveri tributo a Renato Zero

Nella serata di sabato 14 settembre a Torre de’ Roveri in piazza Sforza si terrà un concerto di musica italiana tributo a Renato Zero a cura di Icaro in live tour 2019.

Da 15 anni in continua attività a livello nazionale, Icaro propone con maestria ed accurata rappresentazione, dal look raffinato alla gestualità sul palco, uno spettacolo unico in cui divertimento ed emozioni si fondono rappresentando la musica di Renato Zero, senza eccedere in bizzarrie o stranezze, rispettando l’eleganza del Re dei Sorcini e le canzoni amatissime da un pubblico di tutte le età.

La scaletta dei brani ripercorre le tappe salienti dei 50anni di carriera artistica di Renato, in cui gli arrangiamenti dei brani restano fedeli ai live di Zero, e sono eseguiti da musicisti professionisti.