A Torre Boldone torna la rassegna “Cinema di qualità”. Il programma annovera titoli dagli svariati generi all’auditorium sala Gamma.

In cartellone nove pellicole proposte a cadenza settimanale il giovedì sera alle 21 con biglietto di ingresso a 5 euro (posto unico). Da segnalare giovedì 24 ottobre, in occasione della proiezione de “Il Traditore” sarà presente il presidente di Libera (lotta contro le mafie) per relazionare sulla situazione attuale in Italia.

Ecco il programma.

– Giovedì 3 ottobre “Dolor y Gloria” (113min – Drammatico – Spagna), diretto da Pedro Almodóvar, con protagonisti Penélope Cruz e Antonio Banderas.

Il film racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni ‘60 quando emigrò con i suoi genitori a Paterna, un comune situato nella provincia di Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni ‘80; il dolore della rottura di questo amore quando era ancora vivo e palpitante; la scrittura come unica terapia per dimenticare l’indimenticabile; la precoce scoperta del cinema ed il senso del vuoto, l’incommensurabile vuoto causato dall’impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l’urgente necessità di narrarlo, e in quel bisogno, trova anche la sua salvezza.

– Giovedì 10 ottobre “7 uomini a mollo”, diretto da Gilles Lellouche, con protagonisti Mathieu Amalric, Guillaume Canet e Benoît Poelvoorde (122min – Commedia – Francia).

Bertrand, un quarantenne depresso, trova un nuovo senso nella sua vita quando decide di far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Per ognuno dei componenti, gli allenamenti rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Insieme, si sentono sempre più forti e ciò li porta a voler agguantare un traguardo pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali.

– Giovedì 17 ottobre “I fratelli Sisters”, diretto da Jacques Audiard, con protagonisti Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal (121min – Western – Usa, Francia, Romania e Spagna).

A metà Ottocento, Hermann Kermit Warm viene inseguito per mille miglia, attraverso il deserto dell’Oregon fino a San Francisco, dai famigerati assassini Eli e Charlie Sisters, incaricati dal violento Commodore di farlo fuori. Durante il tragitto, però, Eli vive una crisi personale e comincia a dubitare delle scelte fatte, mandando all’aria tutti i piani.

– Giovedì 24 ottobre “Il traditore”, diretto da Marco Bellocchio, con protagonisti Pierfrancesco Favino e Maria Fernanda Cândido (135min – Drammatico – Italia).

Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, “boss dei due mondi”. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai “corleonesi” di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l’organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.

– Giovedì 31 ottobre “La donna elettrica”, diretto da Benedikt Erlingsson, con protagonisti Halldóra Geirharðsdóttir e Jóhann Sigurðarson (101min – Drammatico – Islanda, Francia e Ucraina). Halla è una donna dallo spirito indipendente che ha superato da un bel po’ la quarantina. Dietro la tranquillità della sua routine si nasconde però un’altra identità che pochi conoscono. Conosciuta come “la donna della montagna”, Halla è infatti un’appassionata ambientalista che ha ingaggiato una guerra solitaria contro l’industria dell’alluminio, che sta cercando di espandersi nella sua Islanda. Con le sue azioni che diventano sempre più audaci e con il negoziato tra il governo islandese e la multinazionale cinese dell’alluminio rimandato, Halla è costretta a rivedere le sue priorità quando le comunicano che è stata accettata la sua richiesta di adozione. In Ucraina c’è una piccola bambina che l’aspetta ma Halla vuole prima mettere a segno il suo ultimo attacco.

– Giovedì 7 novembre “Il primo uomo”, diretto da Damien Chazelle, con protagonisti Ryan Gosling, Claire Foy e Jon Bernthal (133min – Biografico – Usa).

Nel 1961, la Nasa si propone come scopo quello di mandare il primo uomo sulla Luna. Ci riesce nel 1969 grazie a Neil Armstrong, un uomo che in nome del progresso e della Nazione affronterà sacrifici e costi personali.

– Giovedì 14 novembre “Cold war”, diretto da Pawel Pawlikowski, con protagonisti Tomasz Kot e Agata Kulesza (85min – Drammatico – Polonia).

Il racconto di una appassionata relazione tra due persone di differente background e temperamento, che sono fatalmente attratte e condannate l’una all’altra. Sullo sfondo della guerra fredda, tra la Polonia, Berlino, la Jugoslavia e Parigi degli anni Cinquanta, ha luogo un’impossibile storia d’amore in un momento storico altrettanto impossibile.

– Giovedì 21 novembre “Stanlio e Ollio”, diretto da Jon S. Baird, con protagonisti John C. Reilly e Steve Coogan (97min – Biografico – Usa e Gran Bretagna).

Stan Laurel e Oliver Hardy, il duo comico più famoso al mondo, nel 1953 affrontano un tour teatrale in Gran Bretagna. Acciaccati dall’età e con alle spalle un passato di gloria, i due vanno incontro a un futuro incerto: gli spettacoli, attraverso la nazione, si rivelano infatti deludenti, sebbene fan vecchi e nuovi continuino a divertirsi di fronte alle loro gag.

– Giovedì 28 novembre “Martin Eden”, diretto da Pietro Marcello, con protagonisti Luca Marinelli e Jessica Cressy (129min – Drammatico – Italia e Francia).

Martin Eden, un marinaio di umili origini, salva un borghese da un’aggressione al porto. Per ringraziarlo, questi lo invita nella sua abitazione, dove Martin incontra sua sorella Elena e si innamora. Martin decide quindi di studiare e di diventare uno scrittore, pur continuando a lavorare per vivere. La sua relazione con Elena si consolida e alla festa di laurea di lei fa la conoscenza di Brissenden, colui che diventa il suo mentore, lo introduce nei circoli socialisti e gli fa conoscere la filosofia. I nuovi interessi lo allontanano da Elena provocando la fine della loro storia e, quando Brissenden muore, si ritrova nuovamente in difficoltà. Con il tempo, Martin riesce a trovare il successo ma il suo cuore è malato. Tramite la relazione con l’operaia Margherita, tenta di riconciliarsi invano con la sua classe di appartenenza prima di cadere in uno stato di depressione che nemmeno il ritorno di Elena potrà guarire.

Inoltre verrà proposto “Cinema per famiglia” alle 15.

– Domenica 13 ottobre “Il re leone” (118min – Animazione – Usa). Creduto responsabile della morte del padre, il re Mufasa, il leoncino Simba viene allontanato dal regno dei leoni dalle macchinazioni del malvagio zio Scar. Tornerà tempo dopo per riprendersi il posto che gli spetta.

– Domenica 17 novembre a sorpresa.

– Domenica 8 dicembre a sorpresa.

L’auditorium parrocchiale – sala Gamma di Torre Boldone è in via Santa Margherita, 2.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 035341050 o inviare un’email a cinematorreboldone@gmail.com