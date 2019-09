A Stabello due week-end con la festa della taragna

Dal 13 al 15 e dal 20 al 22 settembre a Stabello di Zogno torna la festa della taragna. L’appuntamento è al campo sportivo parrocchiale, dove gli stands apriranno alle 19 il venerdì, mentre sabato e domenica alle 18.30. Sarà attivo servizio bar e ristoro con la possibilità di gustare tante specialità: oltre alla taragna ci saranno cinghiale, capriolo, lo spiedino el-pincia e molto altro ancora.

Come da tradizione il secondo sabato di festa si svolge l’elezione di Miss Taragna. Nel corso della festa, nella frazione viene istituito un senso unico di marcia in occasione dell’appuntamento, essendo la strada parecchio stretta, si imbocca la frazione salendo da Zogno, si saluta il paese scendendo verso Sedrina. E’ possibile raggiungere Stabello con pullman non superiori ai 30-35 posti mentre per il parcheggio delle auto si utilizzano i prati.