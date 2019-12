A Spirano torna la sagra del porsèl

Ritorna la “Sagra del Porsèl”. Giunta alla settima edizione quest’anno la festa si terrà dal 20 al 22 dicembre al Palaspirà. Saranno tre giorni all’insegna del divertimento della buona musica e naturalmente del buon cibo.

Venerdì 20 dicembre – serata latino-americana con i Latin Social Dancers.

Sabato 21 dicembre – E’ la serata dedicata al maiale. Porchetta, stinchi, cassöla, salsicce, costine, salamelle e molto altro ancora per passare una serata in allegria ed in compagnia del buon cibo. Il gruppo The Old Cadillac con il loro Rock’n roll style dagli anni 50 agli anni 70 saranno la colonna sonora dell’evento.

Domenica 22 dicembre – Alle ore 15,30 spettacolo dei burattini per grandi e piccini dal titolo “Arlecchino coto e stracoto d’amor” a cura della fondazione Benedetto Ravasio e del burattinario Pietro Roncelli. Per la serata finale dopo il grande successo dello scorso anno torna la SHARYBAND, il TRIBUTO NAZIONALE alla DISCO DANCE.

Preparatevi ad un viaggio attraverso una carrellata dei brani disco e dance internazionale più celebri ed amati dagli anni 50 ad oggi reinterpretati in un live scatenato.

Obbligatorio non mancare.