A Songavazzo premiazione del concorso “Rime sotto l’albero”

Domenica 5 gennaio alle 20.30 alla chiesa parrocchiale di Songavazzo il Gruppo Presepisti Songavazzo in collaborazione con il Comune di Songavazzo e il Festival La Vallata dei Libri Bambini premierà le poesie della quinta edizione del Concorso di Poesia “Rime sotto l’albero”.

Il tema proposto per l’edizione 2019 è “Tra me e te. Che cosa c’è?. Tema 2020 del Festival La vallata dei libri bambini”. Dice un proverbio dei tempi andati “Meglio soli che male accompagnati” Io ne so uno più bello assai “In compagnia lontano vai”… Gianni Rodari