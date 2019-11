Domenica 8 dicembre a Seriate torna “Santa Lucia, la più bella delle tradizioni – Mercatino di Santa Lucia, aspettando il Natale”. Una giornata di festa che animerà le vie del centro .

Il programma è ricco di animazione e divertimento per grandi e piccini con Il triciclo itinerante di Babbo Natale, Christmas Karaoke con Big & Roby, artisti di strada con laboratori di giocoleria, giostra dei cavalli e laboratori creativi con materiali di riciclo per bambini dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18.

L’amministrazione comunale organizza in contemporanea spettacoli teatrali, mostre, laboratori, concerto del Corpo bandistico Città di Seriate e il Mercato del Forte in Via Italia.