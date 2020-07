A Seriate il cinema in versione jazz riletto dal quartetto di Guido Bombardieri

Continua la stagione estiva del cineteatro Gavazzeni. La rassegna “Se… State a Seriate”, promossa da Siec

in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, mercoledì 15 luglio alle 21, nell’arena estiva del cineteatro, allestita nella tensostruttura della biblioteca civica Gambirasio, in via Italia n. 58, accende i riflettori sul quartetto Looking-up Project Quartet. Guido Bombardieri al sax clarinetto, Jean-Baptiste Bolazzi al pianoforte, Sandro Massazza al contrabbasso e Stefano Bertoli alla batteria, rileggeranno le colonne sonore dei film di maggior successo internazionale, in versione jazz, per il concerto «Cinejazzy», a ingresso gratuito.

Bombardieri e compagni proporranno un viaggio sonoro nel cinema. Attraverso la rilettura di brani famosi, con un pizzico di immaginazione, si rivedranno le scene che hanno segnato la storia del cinema.

Il gruppo ha visto la luce nel 2013 grazie alla collaborazione di appassionati di musica, nonché musicisti

professionisti, amici di orizzonti e nazionalità diverse, che condividono l’entusiasmo di far vivere la musica Jazz e il desiderio di coinvolgere il pubblico intorno a progetti “originali”. Con la versione aggiornata di Cinejazzy, il Looking-Up Project quartet trae ispirazione da alcuni temi musicali delle più famose colonne sonore, basandosi su arrangiamenti jazzy, con influenze di blues, swing e musica latina, ponendo una attenzione particolare nelle colorazioni ritmiche e timbriche. Si ascolteranno alcuni pezzi tratti da La Dolce Vita, Amarcord (Nino Rota), Cinema paradiso, Il clan dei Siciliani (Enio Morricone), Peter Gunn, Hatari, Due per la strada, Sciarada, (Henri Mancini),

La programmazione completa della rassegna «Se…State a Seriate» è consultabile al link