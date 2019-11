A Seriate “festa dei diritti” dell’infanzia e dell’adolescenza

La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza il prossimo 20 novembre compie trent’anni. L’Amministrazione comunale di Seriate vuole festeggiarla sabato 16 novembre dalle 15.30, nella biblioteca comunale di via Italia, con la “Festa dei Diritti”. Alla settima edizione, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dall’Assessorata alla Cultura e Pubblica Istruzione, in collaborazione con Officina Giovani, svilupperà il tema dell’articolo 31, ossia “il diritto al riposo e al tempo libero”, con una serie di laboratori e spettacoli all’insegna di “è tempo di riposare, gioca e divertiti fino a volare…”.

“In un mondo che cambia velocemente, dove la tecnologia padroneggia, tanto da avere bambini che non sanno sfogliare un libro ma usare un iPad sì, vogliamo sottolineare l’importanza del tempo libero e del tempo del riposo, tempi nei quali i bambini hanno diritto di partecipare alla vita culturale, ricreativa e artistica, ma anche di non fare niente, di annoiarsi e di inventare giochi e mondi a loro misura, usando semplicemente la fantasia – dichiarano Gabriele Cortesi, assessore alle politiche sociali, ed Ester Pedrini, assessore alla cultura -. Osservando e ascoltando la spontanea capacità di giocare dei nostri bambini e dando loro parola in tutte le questioni che li riguardano, compreso il loro e nostro futuro, riusciremo a inventare un mondo migliore”.

La festa partirà alle 15.30 in biblioteca. Grandi e piccoli saranno accolti dallo spettacolo “Bolle e fantasia” a cura di Fantasy Events, a cui seguirà il saluto delle autorità, prima di lasciare campo libero a laboratori, giochi e alla merenda preparata dai ragazzi di Tempo di Agire. Ci sarà da sbizzarrirsi tra percussioni, con gli animatori del Cre dell’oratorio, l’animazione e il truccabimbi con i ragazzi del CAG del Cassinone, i giochi di cortile a cura del gruppo Scout Seriate 1, i laboratori per bimbi dagli zero ai 6 anni proposti dalla Casetta sul Serio e dal Nido Levati, il gioco motorio sul calcio curato da Aurora Sfa, i videogames, le letture della nonna e i giochi in scatola…