A Scanzorosciate torna la “Scuola del cittadino”. L’iniziativa è promossa dalle Acli di Scanzorosciate, Pedrengo e Seriate, Unità Pastorale di Scanzorosciate, Il Poliedro – gruppo di cittadinanza attiva per il rammendo della comunità e Anpi – sezione di Scanzorosciate come occasione per riflettere sui temi di attualità e sulla nostra società.

Ecco il programma.

Venerdì 29 novembre

– alle 20.50 alla sala consiliare del Comune di Scanzorosciate si terrà un incontro dal titolo “Fare la pace. In nome del popolo sovrano: inquietudini, sogni e realtà”. Il relatore sarà don Giuliano Zanchi, direttore del comitato scientifico Bergamo Festival.

Giovedì 12 dicembre

– alle 20.50 alla sala consiliare del Comune di Scanzorosciate si svolgerà un incontro dal titolo “Fare la pace. 6°appuntamento mondiale Sermig dei giovani della pace a Bergamo: la semina, i germogli, le attese’’. I relatori saranno don Cristiano Re, direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro Curia di Bergamo, e Chiara Basta del gruppo Sermig Bonate Sopra.

Gli organizzatori spiegano: “Nel mese di maggio di quest’anno due eventi significativi hanno dato centralità al tema della pace a Bergamo, terra di Papa Giovanni XXIII, che nel 1963 pubblicava l’enciclica Pacem in Terris. Il 6° appuntamento dei Giovani della Pace del Sermig, che nel motto “Basta guerre! Facciamo la pace!” ha chiamato i giovani a essere attori protagonisti di cambiamento in un mondo segnato dai conflitti, ma anche in una società sempre più divisa e lacerata, per far sì che la pace, che ha i nomi della solidarietà e della fratellanza, permei sempre più le relazioni personali insieme ai rapporti tra gli Stati. Il Bergamo Festival, che da qualche anno a questa parte stimola con lungimiranza di pensiero ad itinerari di riconciliazione nelle nostre comunità disgregate, in cui paura, rancore e rabbia per povertà e disuguaglianze non risolte spesso sembrano minare alla radice la possibilità di riprogettare un futuro insieme come popolo, cui ognuno si senta con fierezza di appartenere”.