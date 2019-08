A Sarnico fiera degli uccelli e dei cani da caccia

A Sarnico torna la fiera degli uccelli e dei cani da caccia. L’iniziativa, giunta alla 64esima edizione, si terrà giovedì 15 agosto al Lido di Nettuno, appena fuori il paese in direzione Predore.

In questo parco di 24mila metri quadrati verrà proposta una giornata ricca di appuntamenti. Alle 6 avrà inizio la tradizionale gara canora, con bottacci, sasselli, merli, fringuelli, allodole, tordine e cardellini a farla da padroni.

A giudicare i migliori cantori tra i circa 300 uccelli iscritti sarà la giuria Amov.

Successivamente si sfideranno sul palco i chioccolatori della zona riproducendo fedelmente il canto dei nostri amici alati sia a bocca libera sia con l’ausilio di particolari fischietti, aspettando la dimostrazione dei campioni Loris e Francesco Dal Maistro, che allieteranno la mattinata e parte del pomeriggio con la melodia del loro canto.

In contemporanea alla gara canora, ma in zona riparata in modo da non recare disturbo alla stessa, ci sarà la possibilità di osservare gli esperti addestratori di rapaci de

I falconieri delle Orobie.

Durante la giornata sarà possibile fare fotografie, domande ai Falconieri; qualche fortunato potrà addirittura provare l’ebbrezza di tenere al polso un falco o un gufo.

Dalle 10 alle 18 sarà visitabile un’esposizione di rapaci diurni e notturni e nel pomeriggio, alle 15, ci sarà la vera e propria esibizione di volo dei rapaci (meteo permettendo).

Sarà attivo servizio griglieria per il pranzo gustando salamelle, costine e salumi nell’area ristoro.

I più piccoli nel pomeriggio, dalle 13.30, potranno effettuare un giro gratuito su alcuni pony.

All’ombra di secolari piante si aspetteranno le 15:45 per l’ inizio della mostra canina, dove il giudice, dottor Di Napoli, esaminerà la bellezza dei singoli soggetti decretando poi il miglior cane per singola specie e il migliore in tutta la manifestazione.

Verrà assegnato un premio speciale per la categoria Bassotti.

Durante tutta la giornata sarà possibile effettuare delle prove gratuite di tiro con la carabina ad aria compressa.

Sarà allestita una mostra mercato dove si può trovare attrezzatura per cacciatori, con stampi, giostre, abbigliamento, coltelleria e selleria.

Novità di quest’anno sarà la grigliata del cacciatore che si terrà mercoledì 14 agosto organizzata dalla sezione cacciatori di Sarnico come prologo della sagra. La prenotazione è gradita telefonando al numero 3423714705.