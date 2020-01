A Romano nuova tappa del percorso “Laudato sì”

Il M.A.C.S., il Museo d’Arte e Cultura Sacra di Romano, domenica 2 febbraio offre un’altra tappa per meglio conoscere l’enciclica del Papa Laudato si’.

Nel documento Francesco spiega la necessità di vivere una “ecologia integrale”. L’espressione si riferisce al compito di generare una cultura che sappia accrescere in ogni persona la consapevolezza del valore delle relazioni che ci legano agli altri, alla natura, a Dio, sottolineando l’importanza di ciascuna di esse per il bene del tutto. Proprio in tal senso si può parlare di una vera e propria “ecologia culturale”.

“L’ecologia – scrive il Papa- richiede anche la cura delle ricchezze culturali dell’umanità nel loro significato più ampio. In modo più diretto, chiede di prestare attenzione alle culture locali nel momento in cui si analizzano questioni legate all’ambiente, facendo dialogare il linguaggio tecnico-scientifico con il linguaggio popolare” (143).

In Sala Tadini

alle 17.30 il dr. Silvio Tomasini, Coordinatore delle attività della Fondazione Bernareggi e segretario della Rete dei Musei Ecclesiastici di Bergamo, aiuterà proprio ad approfondire la questione della “ecologia culturale”.