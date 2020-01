A Romano la mostra “La Bibbia, Libro di vita e di cultura”

Dal 25 gennaio al 23 febbraio alla sala Tadini – M.A.C.S. di Romano di Lombardia sarà allestita l’esposizione delle Bibbie provenienti dalla Biblioteca parrocchiale, che si è aperta in occasione della Domenica della Parola di Dio, il 26 gennaio, la ricorrenza che Papa Francesco ha voluto per far riscoprire più approfonditamente la Bibbia.

L’evento di carattere spirituale e culturale, è rivolto sia a quanti ritengono la Bibbia un’insostituibile testimonianza religiosa, storica e letteraria sia ai credenti che considerano il testo sacro Liber Librorum (il Libro dei Libri) e una provocazione continua perché sia di preghiera, lettura, meditazione e studio.

Delle 30 Bibbie che fan parte del Fondo Antico della Biblioteca,sono visibili

7 stampate nel 1500, 5 nel 1600, alcune del ‘700 (compresa una con incisione da G.B. Tiepolo e una stampata a Bergamo).

Tra le altre rarità, sono in mostra:

– Il Vangelo di S. Matteo: volgarizzato in dialetto bergamasco, stampato a Londra nel 1860, in copia anastatica del 1993;

– un testoprobabilmente del XIV secolo, con 4 pagine dipinte, proveniente da Axum, scritto in ge’ez, lingua etiopica scomparsa nel XII secolo;

– due opere di ispirazione luterana: una biblica del 1722 e una di metà ottocento dedicata a Lutero e Melantone con incisioni a tutta pagina e numerosi capolettera ricchi di immagini;

– la Bibbia sisto-clementina del 1598, definita la “Bibbia cattolica ufficiale”: un’edizione definitiva, che rimase in uso fino al 1974 (epoca del primo testo italiano della C.E.I.);

– Veteris et Novi Testamenti sacræimagines: 134 tavole, con tutte le incisioni della Bibbia Ernestina, Norimberga 1670, e altre del 500 e del 600 /edizione promossa dalla Banca piccolo credito bergamasco. – Monumenta Bergomensia. Bergamo, Ist. italiano d’arti grafiche, 1967;

Si possono poi ammirare le Bibbie poliglotte e le Bibbie nelle traduzioni in lingua parlata dei diversi Paesi, come il tedesco, il francese, l’inglese, lo slavo.

Orari

Mercoledì e giovedì 9.30 – 12.00; venerdì sabato domenica e festivi 9.30 – 12.00 / 15.00 – 19.00

Per gruppi e studenti la mostra è aperta tutti i giorni previo appuntamento.

Info

tel. 0363 902507 E-mail: info@arteculturasacra