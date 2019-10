A Rivolta d’Adda in scena “Intanto quegl’altri s’ammazzan”

È ricominciata a settembre la storica rassegna teatrale ideata e organizzata da Tae Teatro, con gli spettacoli di “Vicoli – Festival dei Teatri della Gera d’Adda” grazie al Patrocinio dei Comuni di Treviglio e di Rivolta d’Adda, Provincia di Bergamo,Fondazione della Comunità Bergamasca e inserito nei Circuiti Spettacolo dal Vivo di Regione Lombardia.

Venerdì 4 ottobre alle 21 a Rivolta d’Adda alla Sala Oriana Fallaci, Gaia Magni porta in scena il suo monologo di successo “Intanto quegl’altri s’ammazzan”.

1918. Alla fine della guerra le mogli si dividono in due categorie: quelle che hanno avuto indietro il proprio marito e quelle che non ce l’hanno più, un marito. Angela è una moglie ma non appartiene a nessuna di queste categorie. Angela è vittima di un complotto, ne è convinta. Per provare la sua strampalata tesi ricostruisce la storia attraverso le sue memorie: ricorda che c’era qualcosa di strano il giorno della partenza di suo marito per la Grande Guerra. Ricordo dopo ricordo la verità viene a galla e Angela deve imparare ad accettarla. Un monologo tra il presente e il passato, tra il coraggio e la codardìa, tra la speranza e la disillusione.

Evento gratuito fino a esaurimento posti