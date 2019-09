Dal 4 al 13 ottobre a Ranzanico si terrà la festa della Madonna del Rosario. Il programma prevede: sabato 5 processione e messa al lago con partenza dal ristorante Romanella alle 20; domenica 6 pranzo conviviale in oratorio; sabato 12 festa in oratorio con spettacolo pirotecnico; domenica 13 festa solenne della madonna del Santo Rosario – alle 10.30, nel pomeriggio processione e sagra in oratorio.