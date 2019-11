A Presezzo parola alle ragazze contro la violenza alle donne

#QUELLO CHE HO DA DIRTI

La parola alle ragazze contro la violenza alle donne

Reading e video Venerdì 29 novembre ore 20,45 Palazzo Furietti Carrara Presezzo

Il progetto Giovani di Presezzo in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Presezzo e l’Associazione “Tartaruga” ha intrapreso in questo mesi un percorso sule tema della violenza alle donne con il “Laboratorio al Femminile”realtà nata alcuni anni fa come spazio di confronto su temi inerenti alla corporeità e sessualità, rivolto alle ragazze adolescenti che frequentano il servizio del progetto Giovani.

L’esperienza si conclude con una restituzione pubblica venerdì 29 novembre alle 20,45 presso il Palazzo Furietti Carrara di Presezzo, una performance reading e video creata sviluppando un discorso sensibile e delicato sui confini tra l’amore, il rapporto fisico e la costruzione di una relazione sentimentale rispettosa, nel tentativo di elaborare un messaggio ricco e positivo andando oltre alla drammaticità che la ricorrenza della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” trasporta, ma senza ignorarne la gravità.

Chiara Magri, attrice e formatrice teatrale, ha lavorato a fianco delle ragazze supportando il piano comunicativo e dando corpo alla performance, Laura Fanin, operatrice al centro per la cooperativa Alchimia, ha seguito e concretizzato insieme alle giovani la loro vivace creatività ed il pensiero lieve e sensibile sul tema, Erica Locatelli ha realizzato quattro video che affiancano il reading, partendo sia da un materiale di archivio filmico che da quanto girato durante gli incontri. Questo progetto a più mani vede anche la generosa partecipazione delle attrici Swewa Schneider per la partecipazione ad un video e Giulia Manzini che ha prestato la sua voce narrante.

L’appuntamento é per venerdì 29 novembre ore 20,45 Palazzo Furietti Carrara

Via Vittorio Veneto n° 1295 Presezzo, ingresso libero posti limitati.

INGRESSO LIBERO POSTI LIMITATI

INFO : biblioteca di Presezzo.035 437 6338

Associazione Tartaruga 348 3117058