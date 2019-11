A Presezzo in scena “Terra di Mezzo: Barbablù e Rossana”

Sabato 16 novembre alle 21 alla palestra delle scuole elementari di Presezzo andrà in scena “Terra di Mezzo: Barbablù e Rossana”, una produzione della compagnia Mattioli, con Monica Mattioli, per la regia di Alice Bossi, Monica Mattioli.

Ispirato all’antica fiaba di Perrault, è una storia d’amore che si trasforma in un gioco di oppressione, di privazione della libertà in cui Barbablù esercita il suo potere, costringendo Rossana a piegarsi ai suoi comandi. Una storia come tante… le troppe di ogni giorno. Una storia che si conclude bene, ma solo grazie alla presa di coscienza di Rossana, alla sua richiesta di aiuto, al soccorso di altri. In scena una sola narratrice che dà corpo e voce ai due protagonisti utilizzando oggetti simbolo, che segnano il susseguirsi degli eventi e mostrano i due differenti punti di vista. Momenti leggeri alternati ad atmosfere ricche di tensione emotiva.