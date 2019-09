A Predore in scena “Sognando Broadway”

Sabato 21 settembre alle 20,45 in Piazza Unità d’Italia a Predore la compagnia teatrale Lab-oratorio di San Giovanni Bianco porterà in scena lo spettacolo “Sognando Broadway”, una miscela creativa di spezzoni e celebri brani dei migliori musicals di Broadway, regia di Stefano Rombola.

In caso di maltempo l’esibizione avrà luogo al Centro Civico di via Ario Muciano