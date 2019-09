A Ponteranica in scena “Il suono della conchiglia”

Sabato 21 settembre alle 21 all’auditorium di Ponteranica andrà in scena uno spettacolo dal titolo “Il suono della conchiglia”, con Giorgio Cassina, Michelangelo Nervosi, Sara Pagani, Alessandra Salvoldi, Arianna Sorci

Progetto e regia di Fabio Comana

L’esibizione, liberamente ispirata al romanzo “Il signore delle mosche” e realizzata con i giovani attori di Progetto Young della Fondazione Teatro Donizetti, racconta, in modo coinvolgente e di immediato approccio, come una piccola comunità di giovani venga costretta dalle circostanze a interrogarsi sulla necessità di darsi delle regole e di rispettarle, per garantire a tutti una convivenza pacifica ed egualitaria.

Spesso i giovani mal sopportano le regole, perché le vivono come un’imposizione degli adulti, senza riflettere sulle motivazioni nobili che danno origine a quelle regole, come la tutela dei più deboli. Facendo il percorso inverso, cioè andando alle origini del bisogno di legalità, ci auguriamo di contribuire a sviluppare negli adolescenti (e non solo) una maggiore consapevolezza.