A Ponte San Pietro in scena “Nido”, spettacolo per i piccolissimi

Per “Teatro a Merenda” domenica 2 febbraio Teatro Telaio di Varese presenta uno dolce spettacolo dedicato ai piccolissimi “Nido” alla sala del Centro Culturale UFO di Ponte San Pietro.

Una coppia di uccelli che si muove in sincronia, come chi si conosce bene e si capisce al volo. Un’armonia che genera un uovo. Perfetto. Bellissimo. Fragile. La cosa più preziosa.

Pieni di felicità i due uccellini cominciano a costruire un nido: lo vogliono grande ed accogliente per proteggere il loro uovo nel migliore dei modi. Servono pazienza, ingegno, immaginazione e volontà e i nostri due volatili ne hanno in abbondanza. Eppure… ogni volta che sono ad un passo dalla fine, qualcosa va storto. Solo dopo innumerevoli e comiche sconfitte, che metteranno a dura prova le loro certezze e la loro armonia, i nostri eroi capiranno come l’importante sia disfarsi del superfluo per arrivare all’essenziale.

Lo spettacolo è il terzo capitolo di una “trilogia degli affetti” dedicata ai più piccoli che sperimenta un linguaggio teatrale senza parole e con pochi oggetti. Nido vuole parlare ai bambini di come i loro genitori li hanno attesi, con gioia e trepidazione, preparando con tutta la loro cura e il loro amore il posto giusto in cui farli crescere. Parla di come una famiglia che cresce debba mettersi continuamente in gioco, un modo sorridente per far scoprire ai bambini tutta la dedizione e la cura che hanno permesso il loro arrivo.

Un omaggio a tutti i genitori imperfetti

A fine spettacolo merenda per tutti i bambini

Come di consueto dopo lo spettacolo attende una merenda per i piccoli spettatori.

Ingresso 4 € per i bambini e 5 € per gli adulti.