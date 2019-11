A Ponte San Pietro in scena “Lulù”

Domenica 17 novembre alle 16.30 alla sala polifunzionale Ufo di via Legionari di Polonia a Ponte San Pietro andrà in scena lo spettacolo di teatro d’attore e pantomima “Lulù”. L’esibizione è rivolta a grandi e piccini (a partire dai 3 anni) a cura del Teatro Blu di Varese nell’ambito della rassegna “Teatro a merenda”.

Lulù è una bambina allegra e giocherellona, sempre in movimento, con mille idee e mille cose da fare, non si annoia mai, la sua mente fervida è uno stimolo continuo a creare nuovi giochi E’ il giorno del suo compleanno e Lulù sta aspettando il rientro dei suoi genitori e nell’ attesa decide di scrivere la lettera dei desideri, un elenco infinito di regali da chiedere. Intanto il tempo si sente sola Lulù . Ma questa volta si arrabbia tanto, tantissimo e neppure l’ idea di avere tanti giochi riesce a consolarla. E così decide di andarsene via da casa. Saluta il suo orsetto Kikì rassicurandolo che quando avrebbe trovato il luogo più bello dove stare sarebbe venuta a prenderlo.

Ingresso: adulti 5 euro e ragazzi 4 euro.

Al termine merenda per tutti i bambini